Альтернативная прошивка ASIC от BiXBiT

Прошивка Bitmain Antminer Прошивка BiXBiT позволяет повысить производительность, разогнать и оптимизировать такие устройства как Bitmain Antminer S9, S9i, S9j, S9k, T9+, а также S17 Pro, S17e, S17+, T17. Для разгона понадобятся более производительные блоки питания, а наибольший профит достигается при использовании иммерсионного охлаждения. Также можно проверить ASIC на вирус и вылечить его.