Альтернативная прошивка ASIC от BiXBiT

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BiXBiT предлагает специально разработанную стабильную версию прошивки для разгона асиков на воздушном и иммерсионном охлаждении, со встроенным антивирусом, оптимизацией вычислительного процесса и автоматической настройкой частоты, в том числе индивидуально для каждого чипа. Выберите своего производителя ASIC по ссылкам ниже.
Bitmain WhatsMiner

Прошивка Bitmain Antminer

Прошивка BiXBiT позволяет повысить производительность, разогнать и оптимизировать такие устройства как Bitmain Antminer S9, S9i, S9j, S9k, T9+, а также S17 Pro, S17e, S17+, T17. Для разгона понадобятся более производительные блоки питания, а наибольший профит достигается при использовании иммерсионного охлаждения. Также можно проверить ASIC на вирус и вылечить его.
BITMAIN Series 17 ( S17, S17Pro, S17+ ) BITMAIN Series 17 ( T17, T17+ ) BITMAIN Series 9 ( S9, S9i, S9j) BITMAIN Series 9 ( T9+ )

MicroBT WhatsMiner альтернативная прошивка

Данная прошивка позволяет использовать ваши устройства в иммерсионной среде, добавляя опцию проверку кулеров. Поддерживаются все модели семейства m2x и m3x.
MicroBT WhatsMiner Series m2x MicroBT WhatsMiner Series m3x

Прошивка для БП Whatsminer

Ошибка 210, 246, 253 - исправление
WhatsPower p21 WhatsPower p21D WhatsPower p222c

Лучший результат и самый эффективный майнинг

Прошивка BiXBiT обеспечивает максимальную производительность, а также экономию электроэнергии при использовании наших продуктов, предназначенных для иммерсионного охлаждения вычислительных устройств.

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