Альтернативная прошивка ASIC от BiXBiT
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BiXBiT предлагает специально разработанную стабильную версию прошивки для разгона асиков на воздушном и иммерсионном охлаждении, со встроенным антивирусом, оптимизацией вычислительного процесса и автоматической настройкой частоты, в том числе индивидуально для каждого чипа. Выберите своего производителя ASIC по ссылкам ниже.
Прошивка Bitmain AntminerПрошивка BiXBiT позволяет повысить производительность, разогнать и оптимизировать такие устройства как Bitmain Antminer S9, S9i, S9j, S9k, T9+, а также S17 Pro, S17e, S17+, T17. Для разгона понадобятся более производительные блоки питания, а наибольший профит достигается при использовании иммерсионного охлаждения. Также можно проверить ASIC на вирус и вылечить его.
MicroBT WhatsMiner альтернативная прошивкаДанная прошивка позволяет использовать ваши устройства в иммерсионной среде, добавляя опцию проверку кулеров. Поддерживаются все модели семейства m2x и m3x.
Прошивка для БП WhatsminerОшибка 210, 246, 253 - исправление
Лучший результат и самый эффективный майнинг
Прошивка BiXBiT обеспечивает максимальную производительность, а также экономию электроэнергии при использовании наших продуктов, предназначенных для иммерсионного охлаждения вычислительных устройств.